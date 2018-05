Flybe va réduire sa flotte à 70 appareils

Christine Ourmières-Widener, directrice générale de la compagnie, ne cache pas que " La stratégie de Flybe est d’axer l’avenir de l’entreprise sur la demande plutôt que sur la capacité ". Pour atteindre cet objectif, le transporteur va mettre à plat son plan de vols régionaux et établir des priorités adaptées au volume d’avions exploités.



Flybe devrait faire confiance au Q400 de Bombardier, un appareil un peu ancien mais fiable et très apprécié des clients. Ils seront complétés par les quatre Embraer commandés et dont la livraison est prévue en 2019. Le transporteur devrait également revoir sa politique commerciale avec un yield amélioré et une agressivité tarifaire sur les lignes concurrencées.