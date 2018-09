Flybe voit double entre Paris CDG et Exeter

Flybe va proposer une deuxième fréquence quotidienne entre Paris Charles de Gaulle et Exeter (excepté les samedis) lors du programme d'hiver 2018/19.



Elle boostera également l'offre sur la ligne Amsterdam - Exeter en passant de 7 à 11 fréquences hebdomadaires. De plus, la compagnie ajoutera des vols vers Belfast City, Édimbourg et Manchester sur les périodes chargées des vacances d'octobre et de février et la haute saison des fêtes.



Par ailleurs, le transporteur régional britannique a mis en vente la première phase de ses horaires été 2019 avec 147 lignes au Royaume-Uni et vers l'Europe. Il annoncera d'autres vols prochainement "incluant les détails des 3 partenaires franchisés Flybe".