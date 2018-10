Flybmi et Turkish en codeshare

Flybmi et Turkish Airlines ont noué un codeshare. La compagnie britannique a posé ses codes sur les liaisons assurées par sa partenaire entre Istanbul et Manchester, Londres Heathrow et Dublin. En outre, l'accord sera aussi étendu aux dessertes de Bruxelles, Paris, Düsseldorf, Hambourg et Oslo (au départ d'Istanbul).



De son côté, le transporteur turc a posé ses codes sur 8 lignes européennes de Flybmi : Paris – Bristol, Hambourg – Bristol et Düsseldorf – Bristol ou encore Bruxelles – Newcastle, Bruxelles – East Midlands, Norrköping – Munich ainsi que Sarrebruck – Munich et Oslo – Aberdeen,