Flybmi menacée par une grève des pilotes

Les pilotes de Flybmi, membres du syndicat BALPA, sont appelés aux urnes afin de se prononcer sur la tenue ou non d'une grève dans les semaines à venir. La consultation sera clôturée le 10 septembre.



Les navigants de la compagnie régionale demandent une augmentation et de meilleures conditions de travail.



Brian Strutton, secrétaire général de l'organisation syndicale, a expliqué au Sunday Times "Nous sommes convaincus que cette question peut être résolue par le biais de la négociation et nous restons prêts à discuter avec la direction à tout moment" .



Flybmi a indiqué que des discussions avaient bien été entamées avec les pilotes. Le transporteur ajoute "nous sommes confiants qu'un accord mutuellement acceptable sera trouvé".