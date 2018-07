Flydubaï adopte Emirates Skywards

A partir du 1er août 2018, les membres d'Open seront inscrits à Emirates Skywards pour continuer à être récompensés lorsqu'ils voyagent avec flydubai. Les membres pourront gagner à la fois des Skywards Miles et des Tier Miles à chaque fois qu'ils volent avec Emirates ou flydubai, améliorant ainsi les opportunités de collecte et de dépenses.



Pendant le mois de juillet, les membres Open Gold et les membres Emirates Skywards Silver et plus, qui sont également membres Open, peuvent convertir leurs points de récompense en Miles Skywards (2 points de récompense = 1 Mile Skywards). Les points de récompense Open détenus sur des comptes existants peuvent être échangés jusqu'au 31 juillet 2018 contre des vols futurs avec flydubai.