Flydubaï déménage une partie de ses installations à Dubaï

Changement de terminal pour Flydubaï à l'aéroport international de Dubaï. Une grosse partie des vols de la compagnie à bas prix va quitter le terminal 2 pour le hall 3 dès le 2 décembre 2018. Ce déplacement intervient après les annonces concernant le partenariat novateur avec Emirates, qui va au-delà du partage de codes pour englober un certain nombre d'initiatives couvrant les activités commerciales, la planification du réseau, l'exploitation des aéroports, l'alignement des programmes de fidélisation et l'amélioration du parcours des clients.



Sont concernées par ce déménagement les lignes Dubaï-Belgrade, Bichkek, Bucarest, Catane, Douchanbé, Helsinki, Cracovie, Prague, Rostov-sur-le-Don et Salalah. Les passagers qui ont réservé pour voyager vers ces destinations à partir de cette période recevront des communications de flydubai à l'avance de leur date de voyage les informant du changement de numéro de vol et de terminal.