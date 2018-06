Flydubai inaugure le premier vol direct entre Dubaï et la Sicile

Le vol inaugural entre Dubaï et Catane, en Sicile, a transporté très solennellement les responsables de la compagnie et l'ambassadeur d'Italie aux Emirats Arabes Unis. Selon l'ambassadeur italien : "La nouvelle liaison Flydubai avec Catane permettra, de manière efficace, de relier directement le sud de l'Italie au vaste réseau aérien de Dubaï. Elle est donc favorablement perçue comme faisant partie intégrante du partenariat Italie-Emirats Arabes Unis."

Même satisfaction pour les opérateurs économiques qui estime qu'un " tel développement positif de la connectivité va devenir immédiatement un outil très utile pour les deux pays, une approche gagnant-gagnant, créant des résultats améliorés et un impact réussi sur le secteur du tourisme et du commerce ."



Avec cette nouvelle liaison, Le réseau de routes de Flydubai en Europe comprend désormais 27 points en Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Finlande (à partir d'octobre), Grèce, Italie, Macédoine, Monténégro, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Turquie et Ukraine.