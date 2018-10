Flydubai lance un vol quotidien pour Helsinki

Les nouveaux vols directs réguliers au départ de Dubaï faciliteront l'accès des passagers en Finlande et contribueront à stimuler le commerce et le tourisme tout au long de l'année.



Le service sera assuré par un Boeing 737 MAX 8, disposant d'une nouvelle cabine offrant un lit plat en classe Affaires.



Le tarif aller-retour en classe affaires à destination d'Helsinki débute à 1150 euros et à partir de 325 euros en classe économique.