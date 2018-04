Flydubai vole vers Kinshasa via Entebbe

La compagnie, qui partagera cette route avec Emirates précise qu’elle analysera attentivement le trafic pour proposer plus de vols avant la fin de cette année. Pour mémoire, Kinshasa est également desservi en vol direct par Air France.



Pour Ghaith Al Ghaith, directeur général de flydubai,: " Kinshasa est une plaque tournante pour les voyages et le commerce. L'Afrique est l'un des partenaires commerciaux émergents des EAU et avec l'ouverture de cette nouvelle route vers l'un des aéroports les plus fréquentés de la République démocratique du Congo".



En moins de 10 ans, flydubai a développé un vaste réseau à travers l'Afrique et propose actuellement des vols vers Addis Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Khartoum et Port Soudan ainsi que Dar es Salaam, Kilimanjaro et Zanzibar.