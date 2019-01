ForestCar s'implante à l'aéroport de Manchester

Les voyageurs d'affaires pourront désormais avoir accès aux services de ForestCar depuis l'aéroport de Manchester. Cette société spécialisée dans la location de voiture et de parking propose aux voyageurs de louer leur véhicule à des particuliers durant leur absence. En échange, les automobilistes bénéficient d'un parking gratuit et reçoivent 20% du coût de la location. Le prix est fixé par ForestCar selon le type de véhicule.



Un service de transfert gratuit et de nettoyage est également proposé aux propriétaires à leur retour. Manchester est le premier aéroport où s'implante la jeune pousse. Pour Charlie Palmer, son PDG, "En sécurisant l'auto-partage, nous permettons aux visiteurs des aéroports de transformer les coûts de parking en revenus, tout en préservant l'environnement".