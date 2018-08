Forte augmentation des tarifs d'autoroutes en 2019

Cette augmentation, qui est la conséquence de plusieurs mesures gouvernementales prises au cours des dernières années, pourrait se traduire par une hausse de 2.19%, selon le site Capital.



En 2018, la hausse avait déjà été de 1.55%, dont près de la moitié était imputable au dispositif de remboursement des loyers des concessions que les sociétés devaient à l'Etat.



Un nouveau plan d’investissement de 700 millions d’euros lancé pendant la présidence de François Hollande a été validé par le Conseil d’Etat au début du mois d’août. Il prévoit la construction ou l’aménagement d’échangeurs, des travaux environnementaux, et la création de places de covoiturage près des autoroutes.



Et contrairement au précédent plan de relance, ce sont cette fois les collectivités locales, donc les contribuables, et les automobilistes via une hausse des péages, qui seront appelés à financer ces nouveaux aménagements.



Autre cause de cette augmentation,une décision prise par Ségolène Royal en 2015. L’ex-ministre de l’Environnement avait,à l'époque, tenté de s’opposer aux sept principales sociétés d'autoroute en décidant d’un gel des tarifs cette année là. Or, cette opération a eu une contrepartie : une compensation lissée sur les années 2019 à 2023, qui s’avère au final plus importante que la hausse initialement prévue en 2015. Et là encore,ce sont les automobilistes qui vont payer dès le mois de janvier 2019.



Au total, l'augmentation pourrait atteindre 1,08 à 2,19%, au sein des principaux réseaux qui représentent 95% des autoroutes françaises.