Four Seasons Hotels and Resorts va ouvrir son deuxième établissement de San Francisco

L’actuel hôtel Loews Regency San Francisco, situé dans le quartier financier de la ville californienne, va prochainement connaître des travaux de rénovation avant de changer de nom et de propriétaire. Dès 2020, il passera en effet sous le pavillon du groupe hôtelier de luxe Four Seasons Hotels and Resorts, qui a été choisi pour gérer l’établissement. Le nouvel hôtel sera appelé Four Seasons Hotel San Francisco at Embarcadero.





La nouvelle enseigne, comptant 155 chambres et suites, sera située dans les 11 étages supérieurs d’un immeuble qui en compte 48, ce qui offrira aux clients une vue imprenable sur la ville et sur la baie de San Francisco. Un restaurant, un bar et un espace bien-être seront également à leur disposition.





Cet hôtel sera le 2ème du groupe Four Seasons Hotels and Resort à San Francisco. En Californie, le groupe possède également un hôtel dans la Silicon Valley et en ouvrira un autre en 2020 dans la Napa Valley, célèbre région viticole.