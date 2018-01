Four Seasons poursuit son développement en 2018

L'enseigne Four Seasons sera aussi de retour à Philadelphie avec un nouvel établissement qui sera dans le building le plus haut de la ville. En partenariat avec Comcast, l’hôtel proposera une technologie de pointe. Four Seasons fera également ses premiers pas au Brésil avec un nouvel hôtel à São Paulo et en Grèce avec la reprise d’un hôtel historique situé sur la riviera d’Athènes : l’Astir Palace.



Pour mémoire, le groupe a ouvert sept établissements en 2017, dont une deuxième adresse à Londres à Ten Trinity Square. Un nouvel hôtel en Chine situé près de la ville portuaire de Tianjin a également vu le jour. L'entreprise a renforcé son offre américaine avec le Four Seasons Surf Club, Surfside, Florida, installé à Miami. L'année a aussi été marquée par l'ouverture du premier hôtel du groupe au Koweït et le premier Four Seasons en Tunisie. Le groupe hôtelier a aussi repris sous son enseigne le légendaire Ocean Club aux Bahamas. En décembre 2017, Four Seasons inaugurait son premier hôtel à la montagne en Europe, en collaboration avec la famille Rothschild : le Four Seasons Hotel Megève