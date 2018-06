Frais bancaires cachés : les entreprises françaises perdent 500 millions d'euros

"s’explique par le manque d’informations fournies par les banques aux consommateurs et aux entreprises"

"de maintenir des coûts non seulement injustifiés mais surtout anormalement élevés".

L'étude de TransferWise a été réalisée auprès des 7 plus grandes banques françaises et des 5 principaux bureaux de change au mois d’avril 2018, révélant que les entreprises et les voyageurs d’affaires ont perdu plus de 500 millions d’euros en commissions appliquées par les banques lors de paiements internationaux.Les particuliers français ont perdu de leur côté environ 1,5 milliard d’euros dans les frais cachés lors de leurs transactions à l'étranger. Cette somme inclut une part très importante des déplacements pro et loisirs à l’étranger, hors zone euro (711 millions d’euros) mais également l’envoi d’argent aux familles restées à l’étranger (679 millions d’euros), les frais appliqués aux factures dans des devises autres que l’euro (25,66 millions d’euros) ou encore le versement des salaires dans une devise différente de celle du pays d’origine (12,43 millions d’euros).TransferWise rapporte que le coût moyen appliqué par les banques lors des transferts d’argent internationaux est de 7,13% (source Banque mondiale - 2018), soit 4,13% au-dessus des standards imposés par le «Sustainable Development Goals» des Nations Unies. Le spécialiste des transferts d’argent internationaux estime que cette situation, leur permettantCette étude n'est pas réalisée par hasard même si elle fait intelligemment une piqûre de rappel : TransferWise a ainsi lancé la plate-forme www.knowwhatyoupay.eu quivise à informer le consommateur sur le sujet du transfert d’argent, mais aussi de l’encourager à se mobiliser en faveur d’une plus grande transparence de la part de banques et bureaux de change. L’objectif étant de soutenir la proposition de la Commission Européenne (datée de mars dernier) pour un projet de loi visant à réguler les frais de transferts et de change hors zone euro.