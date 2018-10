France : la hausse des tarifs aériens marque une pause en septembre

Tendance lourde ou simple pause ? L'indice des prix du transport aérien de passagers, publié tous les mois par la DGAC, montre que les tarifs des billets d'avion au départ de la France ont chuté globalement de 0,2% en septembre 2018.



Les prix baissent pour les vols domestiques

Sur le réseau intérieur métropolitain, les tarifs se sont stabilisés (-0,2% en septembre 2018 et +1,4% au cumul sur 9 mois 2018) après 6 mois de hausse.



Pour les vols entre la métropole et l'Outre-mer, la baisse des prix est encore plus forte en septembre au départ de la métropole que les mois précédents avec un recul de -10%.



Le rapport de la DGAC explique : "Les diminutions de prix les plus importantes s’observent vers les territoires desservis par de nouveaux transporteurs à bas-coûts long-courriers : -9,5% vers la Polynésie desservie par French Bee depuis mai 2018 et -21,8 % vers les Antilles, desservies par Level depuis juillet pour la Guadeloupe et depuis septembre pour la Martinique. En revanche, les prix des billets d’avion de la Métropole vers La Réunion restent stables comme le mois dernier (-0,4% par rapport à septembre 2017), l’effet de l’accroissement de concurrence en juin 2017 semblant s’estomper".



Ainsi au cumul depuis le début de l’année 2018, les prix des billets d’avion ont légèrement baissé sur l’ensemble du réseau intérieur au départ de métropole par rapport à la même période 2017 (-0,9%).



Les tarifs aériens vers l'international ont grimpé de +0,8%

La hausse des prix des billets d'avion a nettement ralenti sur le réseau international en septembre (+0,8%). Toutefois ce chiffre cache deux situations très différentes. Le long courrier enregistre un recul des tarifs aériens de -1,2% tandis que le moyen-courrier affiche une augmentation des prix de 3,9%.



Dans le détail, les prix des billets d’avion ont diminué vers le Moyen-Orient, l’Afrique, et l’Asie-Pacifique (respectivement -1,1%, -2% et -2,7%), alors qu’ils avaient grimpé en juillet-août 2018 par rapport aux mêmes mois 2017. Vers le continent américain, les tendances observées depuis le début de l’année s’intensifient avec une baisse de 7,9% vers l’Amérique latine et une hausse de 3,8% vers l’Amérique du Nord malgré l'accroissement de concurrence de l'offre bas-coûts long-courrier vers cette région.



Sur le réseau moyen-courrier, l’Espace Économique Européen reste encore en tête des augmentations de tarifs mesurées en septembre avec une hausse de 5,1%.



Au cumul depuis le début de l’année, les prix des billets d’avion se sont renchéris de 4,1% sur le segment international moyen-courrier et ils diminuent légèrement sur le long-courrier (-0,4%), ce qui conduit à une augmentation cumulée de 1,5% sur l’ensemble du réseau international.



Encore une chute des prix au départ des DOM

Au départ des départements d’outre-mer, les prix des billets diminuent encore de 3,2% entre septembre 2017 et septembre 2018. Mais cette baisse des tarifs ne s’observe qu’au départ des Antilles (-8,6% depuis la Martinique et -7,5% depuis la Guadeloupe), en partie du fait de l’intensification de la concurrence sur la desserte de la métropole.



Au départ de Guyane, les prix des billets sont orientés à la hausse, pour le 16e mois consécutif, mais l'augmentation s’atténue nettement par rapport aux 8 premiers mois de l’année (+1,2% en septembre 2018 et +5,2% au cumul depuis début 2018).



Au départ de La Réunion, les tarifs aériens ont grimpé à nouveau, toutes destinations confondues, avec une hausse de 2,6% en septembre mais une baisse de 5,8% au cumul depuis le début de l’année.