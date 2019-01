France : les prix des billets d'avion ont légèrement augmenté en 2018

Selon l'indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) réalisé par la DGAC, les tarifs aériens au départ de la Métropole toutes destinations confondues présentent une légère hausse en 2018 (0,9%). Cette augmentation est enregistrée sous les effets conjugués d’une hausse des prix sur le réseau court et moyen-courrier (+2,8%) et d’une baisse sur le réseau long-courrier, ultramarin et international (-0,9%).



Des évolutions contrastées pour les billets des vols intérieur

Sur le réseau domestique, les évolutions sont très contrastées, avec une hausse des tarifs aériens sur le segment intra-métropolitain (+1,1%) et une baisse importante vers l’Outre-mer (-4,8%) qui s'explique par la concurrence grandissante sur ces lignes.



Ainsi, les prix ont globalement chuté de 0,7% sur le réseau domestique au départ de métropole en 2018.



Les prix grimpent à l'international

L'indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) explique "la hausse des prix résulte du réseau international (+1,4%) et plus spécifiquement de l’ensemble des destinations moyen-courrier, d’une part, et du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord pour le long-courrier d’autre part".



De plus, les tarifs des billets d’avion ont grimpé de 3,6% sur l’ensemble du réseau moyen-courrier. Ils sont notamment tirés vers le haut par les pays de l’EEE & Suisse (+5,1%) et dans une moindre mesure du reste de l’Europe (+2,4%). On observe, par ailleurs, une "relative stabilité" vers l’Afrique du Nord-Levant (+0,3% entre 2017 et 2018).



Le réseau long-courrier présente des tendances différentes selon les régions. "Si les variations sont moins importantes qu’en 2017, l’Amérique du Nord persiste dans une tendance haussière pour la 4e année consécutive (+3,2% en 2018). Dans le même sens, les prix des billets vers le Moyen-Orient se renchérissent de 3,0% en 2018 après deux hausses successives en 2017 (+4,3%) et 2016 (+3,0%)".



Par contre, les tarifs aériens sur les autres destinations long-courriers ont diminué en 2018 : -1,3% vers l’Afrique subsaharienne, -2,0% vers l’Asie Pacifique et -3,1% vers l’Amérique latine. Ainsi, les prix des billets sur le réseau international long-courrier ont très légèrement chuté l'année dernière (-0,2%).



Chute des prix sur les DOM

Au départ des DOM, les prix des billets d’avion ont diminué de 2,0% en 2018, toutes destinations confondues. "Cette évolution résulte essentiellement de la poursuite de la baisse des prix depuis La Réunion jusqu’au mois de juillet 2018 inclus (-3,3 % sur l’année 2018), mais aussi depuis la Martinique qui a bénéficié de baisses de prix quasiment tous les mois de l’année 2018 (-3,3 % au cumul 2018)" , explique le rapport annuel.



L'île de la Guadeloupe, a majoritairement enregistré des mois orientés à la baisse. Ainsi, elle présente une diminution annuelle des prix de 0,9%. Scénario inverse pour la Guyane : les tarifs des billets d’avion au départ du département ont grimpé de 3,5% en 2018, après une hausse de 4% en 2017. Toutefois, malgré ces deux années de hausse, les prix des vols restent inférieurs de 3,7% à ceux de 2015.