France-USA : Norwegian passe la barre symbolique des 1,5 million de passagers

Un chiffre symbolique, depuis la création des premières lignes transatlantiques de Norwegian lancées en 2016. "Je me réjouis du succès que Norwegian remporte en France. En transportant 1,5 million de passagers sur ses vols transatlantiques, dont la moitié de voyageurs américains, Norwegian a réussi en moins de trois ans à imposer en France son modèle low-cost long-courrier, dans un marché extrêmement concurrentiel", a déclaré dans un communiqué Bjorn Kjos, PDG de Norwegian Air Shuttle.



Avec 7 routes directes entre Paris et les Etats-Unis, la compagnie aérienne dessert des destinations business telles que New-Tork, Denver ou bien encore Boston.



En 2018, la low cost a transporté 37 millions de passagers à travers le monde et dispose désormais d'une flotte de 160 avions, dont des Boeing 787 Dreamliner de moins de 2 ans.