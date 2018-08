France : l'international fait s'envoler les tarifs aériens en juillet

Si le mois de juillet n'est pas très propice aux déplacements professionnels, les voyageurs d'affaires qui ont pris l'avion ont pu observer une augmentation des prix des billets. Les tarifs aériens au départ de France (Dom-Tom compris) ont grimpé globalement de 1,6%, principalement en raison des hausses des prix sur les vols internationaux.



Vols intérieurs : -0,6%

Globalement, les tarifs des vols intérieurs français affichent un recul de 0,6% en juillet 2018. Toutefois, cette baisse des prix s'explique par le fort repli des prix des billets d'avion entre la Métropole et l'Outremer (-4,9%). Les lignes domestiques de l'Hexagone présentent pour leur part une hausse de 1,1%.



Les prix grimpent de 2,7% sur le réseau international

Les vols internationaux au départ de la Métropole ont grimpé de 2,7%. Cela représente la plus forte augmentation depuis le début de l’année. L'Indice des prix du transport aérien de passagers explique "La tendance haussière, bien qu’en repli, reste soutenue sur le réseau international moyen-courrier (+3,4% en juillet contre +4,0% en juin)".



Les tarifs aériens de l’Espace Économique Européen et la Suisse se sont envolés (+5,1%) tandis que les autres pays d’Europe retrouvent leur niveau de juillet 2017 (-0,1%). Vers l’Afrique du Nord-Levant, les prix ont progressé de 1,0%.



Le réseau international long-courrier renoue avec la hausse (+1,9%) après 4 mois consécutifs de baisse. Seuls les vols vers l’Amérique Latine présentent une baisse des tarifs des billets d'avion (-0,5%). La plus forte augmentation des prix internationaux est observée sur la région du Moyen-Orient (+6,1%). L’Amérique du Nord dont la hausse est ininterrompue depuis août 2016 voit ses prix grimper de 3,1% en juillet. Les prix des billets pour l’Afrique subsaharienne et l’Asie-Pacifique ont également augmenté (respectivement +2,1% et +1,3%).



Dom : -4,3%

Au départ des Dom, la baisse des prix des billets d’avion s’accentue pour atteindre -4,3%. Seule la Guyane affiche une hausse des tarifs (+4,6% en juillet, +5,7% sur les 7 premiers mois de l’année). Le repli des prix aériens le plus fort est observé en Martinique avec -8,3%. Il atteint -5,3% vers la Réunion et -2,8% vers la Guadeloupe.



Par ailleurs, les tarifs au départ de l’Outremer ont globalement chuté de 2,7% sur les 7 premiers mois de 2018.