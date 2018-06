France : les prix des billets d'avion ont grimpé de 1,9% en mai

L'ensemble du ciel français (Dom-Tom compris) a affiché une hausse global des tarifs des billets d'avions de 1,9% pour mai 2018. Toutefois, les efforts budgétaires demandés aux entreprises divergeaient selon les segments



+2,6% pour les tarifs domestiques

Au départ de métropole, les tarifs aériens ont renoué avec la hausse sur le réseau domestique en mai 2018 avec une augmentation de 2,6%. Ils sont tirés vers le haut par les liaisons intra-métropolitaines (+5,3%), tandis qu’ils diminuent encore vers l'outre-mer (-3,5%). Au cumul sur les 5 premiers mois de l’année 2018, les prix des billets sur le réseau intérieur au départ de métropole ont diminué de 0,9%.



Les prix s'envolent sur les moyen-courriers

Sur le réseau international, les prix ont globalement grimpé de 1,4% en mai (+0,6% au cumul 2018). Toutefois, cette hausse cache des évolutions très contrastées.



Les prix des billets d’avion ont progressé significativement sur le réseau international moyen-courrier (+6,6% au départ de métropole), en raison de l'envolée des tarifs aériens vers l’EEE et la Suisse (+9,4%). En revanche, la hausse est plus limitée vers les autres pays d’Europe (+1,3% en mai) tandis que les billets vers l'Afrique du Nord-Levant sont stables (+0,1%).



Le réseau international long-courrier a maintenu sa tendance baissière (-2,5% en mai), malgré une augmentation des tarifs persistante vers l'Amérique du Nord (+3,6%). Les prix des billets d’avion ont chuté fortement vers l’Asie-Pacifique (-8,4%), mais aussi vers l’Afrique (-3,8%), vers le Moyen-Orient (-2,0%) et vers l’Amérique latine (-1,9%).



Au cumul sur les 5 premiers mois de l’année, les prix des places d'avion ont baissé de 1,4% sur le réseau international long-courrier.



Des tarifs en hausse sur les DOM

Au départ des DOM, les prix des billets d’avion ont globalement augmenté de 6,4% en mai. Le rapport rappelle toutefois qu' "ils étaient particulièrement bas en mai 2017".



La hausse des tarifs aériens est importante au départ des Antilles (+10,3% depuis la Guadeloupe et +9,5% depuis la Martinique) et plus limitée au départ de Guyane (+4,6%). Au départ de La Réunion, les prix des billets d’avion ont grimpé de 1,1% en mai, première hausse enregistrée depuis avril 2017.