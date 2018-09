France : un trafic en hausse de +4,4% en août

Le marché domestique français affiche une hausse de trafic globale plus importante qu'en juillet (+5,0% vs +3,7%). Le regain d'activité, observé sur les lignes intérieures, résulte du dynamisme des liaisons métropolitaines transversales (+11,0%) et du trafic entre la Métropole et les Outre-Mer (+6,2%). Le secteur profite également de "l'inversion de tendance observée sur les liaisons métropolitaines reliant Paris (+0,9%) après un premier semestre morose".



En cumul annuel, le trafic intérieur a grimpé de +2,8% malgré le repli enregistré sur les lignes desservant la capitale (-2,3%).



International : l’Amérique et l'Asie sont toujours en forme

Le trafic international a progressé de +4,3% en août. Cette croissance est encore portée par les marchés américain (+8,7%) et asiatique (+8,1%). L'Europe affiche une hausse de +4,2% alors que le continent africain connaît une "stabilité parfaite".



Parmi les destinations majeures, le Canada (+15,5%), le Brésil (+13,8%), les États-Unis (+8,4%) et la Tunisie (+7,9%) sont en tête du classement. En revanche, l'Algérie (-8,5%) et le Royaume-Uni (-4,0%) confirment leur retrait.



En cumul annuel, le trafic international reste bien orienté (+5,3%) avec des valeurs oscillant selon les continents de manière plutôt resserrée entre +7,1% vers l'Asie et +4,9% vers l'Europe.



Encore plus de passagers dans les aéroports

Paris a accueilli pour le second mois consécutif plus de 10 millions de voyageurs avec comme les derniers mois, une tendance un peu plus favorable à CDG (+4,4%) qu'à Orly (+3,6%). En région, les plates-formes les plus méridionales affichent les hausses les plus modestes (Nice +2,0%, Toulouse +1,9%, Marseille +1,1%). Par contre, les autres installations présentent des croissances plus significatives : de +13,7% à Bordeaux à +6,0% à Beauvais.



En cumul annuel, Nantes qui a franchi le cap des 4 millions de passagers en août, conduit le palmarès des aéroports français avec une progression de +12,9% entre mai et août 2018.



Une ponctualité toujours en baisse

La ponctualité s'est encore dégradée en août. Toutefois, le recul est moins important que les mois précédents : le taux des vols retardés de plus d'un quart d'heure au départ atteint 36,5%, soit 2,0 points de plus qu'en août 2017.



Le retard moyen au départ (tous vols confondus) s'élève à 20,8 minutes. Cela représente 1,8 point de plus que l'an dernier.



La période la plus tendue du mois a été la seconde semaine d’août.