Francesca Caraffi nommée à la direction commerciale MICE de Costa Croisières France

Sa mission : faire évoluer l'activité MICE de Costa et saisir les opportunités de business avec les entreprises et les agences spécialisées du secteur. « Chez Costa, chaque groupe a le soutien d’une équipe de spécialistes ayant une connaissance exceptionnelle du marché. Un événement d’entreprise à bord d’une croisière Costa, c’est la garantie d’une expérience inédite qui marquera les esprits. Johann Colombier, responsable MICE, toute l’équipe et moi-même mettons à disposition le meilleur de notre savoir- aire pour façonner les meilleurs événements possibles » , déclare Francesca Caraffi.