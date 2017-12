Francfort : plus de 5 millions de passagers en novembre

L'aéroport de Francfort a accueilli plus de 5 millions de passagers en novembre, soit une augmentation de 21,1% en glissement annuel. Toutefois, le mois de novembre 2016 avait été marqué par un grand nombre annulations de vols liées à des mouvements de grève. Si l'on neutralise cet effet, la plate-forme affiche toujours une croissance à deux chiffres (+11,8%). Cette profession a été porté par le développement considérable de l'offre de vols des compagnies aériennes pour l'hiver 2017/18.



Sur l'ensemble du groupe, les installations du portefeuille international du gestionnaires Fraport ont également affiché de bons résultats. L'aéroport Ljubljana de Slovénie a géré 121 520 passagers, soit une forte augmentation de 22,6% par rapport à l'année dernière. La piste de Lima présente une croissance du trafic de 9,5% pour atteindre environ 1,7 million de voyageurs. En novembre 2017, les plates formes de Varna et Burgas, sur la côte de la mer noire en Bulgarie, ont accueilli 73 220 passagers au total. En raison de la fermeture de Burgas pour la rénovation de la piste en novembre et en décembre 2016, une comparaison en glissement annuel pour Twin Star ne peut être fournie.



En novembre 2017, les 14 aéroports régionaux en Grèce présentent une légère hausse de 1,2%, avec 653 391 voyageurs. Le tarmac d'Antalya a géré 959 182 passagers, soit une progression en glissement annuel de 10,1%. L’installation de Hanovre a clôturé le mois avec une hausse de 13,6% pour atteindre 398 850 personnes. L'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg a enregistré une augmentation de 14,4%, avec près de 1,1 million de passagers. À l'aéroport de Xi'an, en Chine, le trafic a augmenté de 14,2% avec 3,4 millions de passagers.