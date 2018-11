François Barde, Ector : "Nous signons une soixantaine de contrat B2B par mois depuis le lancement d'Ector Business"

"j'ai un problème. Je dois décaler ma course car il n'y a plus de train. Je dois prendre un avion qui se pose à Orly puis un taxi pour rejoindre votre voiturier à la gare de Lyon"

: Notre offre de service de voituriers B2C est très pratique. Elle est sans engagement et permet de fluidifier l'accès aux gares et aéroports tout en faisant des économies. En effet, notre Business Model nous permet de garantir entre 20 et 30% d'économie par rapport à un stationnement dans un parking d'aéroport ou gare.Ainsi pour l'offre B2B, je suis parti de ce qui existait en B2C et je l'ai adapté. En effet, lorsqu'on est sur le marché corporate, il faut s'adresser aux voyageurs d'affaires car c'est l'utilisateur, mais également à l'entreprise. C'est à dire le Travel Manager qui veut s'assurer que l'offre corresponde aux besoins et aux contraintes de sa société.La première chose que j'ai faite : c'est de. Trouver une place de stationnement est une des premières craintes des voyageurs d'affaires sur le départ. Avec Ector, la réponse est claire : vous êtes un partenaire B2B, vous êtes prioritaires, nous vous assurons une place dans 100% des cas. Et, si nous n'en avons pas, nous payons des pénalités au client.Par ailleurs, le voyageur d'affaires a besoin de gagner du temps. Avec Ector, il se dépose lui-même au dépose minute. Le voiturier est là pour récupérer la voiture. Après avoir signé l'état des lieux - fait rapide grâce à des photos et vidéos - le passager peut aller directement s'enregistrer. C'est très rapide.Grâce à nos données, nous sommes même capables de quantifier ce gain de temps en fonction des lignes. En moyenne, avec le service Ector B2B, le passager gagne 18min à l'aller et 35 min au retour, soit un. C'est important pour les voyageurs d'affaires car ces heures sont usantes. Par ailleurs, ce sont généralement des employés haut placés sur la grille des salaires, l'entreprise fait donc aussi des économies supplémentaires.Nos services additionnels peuvent également éviter aux voyageurs des taches contraignants et pénibles comme le lavage et les révisions. En effet, si un client corporate nous dit : "j'ai une flotte de BMW et je fais l'entretien dans le réseau de la marque", nous pouvons convoyer la voiture chez le concessionnaire pour faire faire la révision.Notre dernière nouveauté – le convoyage de voiture - découle des grèves SNCF et contrôleurs aériens du mois de mai. Nous avons eu des clients au départ de la gare de Lyon qui ont appelé pour nous dire. Nous avons alors eu l'idée de leur proposer un convoyage de la voiture jusqu'à Orly. Maintenant, nous sommes capables de le proposer en permanence pour une cinquantaine d'euros en Île-de-France. Certains Travel Managers se sont pris au jeu et commandent pour faire une économie sur le billet d'avion un départ Roissy/retour Orly ou inversement. Un client m'a confié gagner ainsi 200€ sur les billets.Ector a aussi noué desappréciés des voyageurs d'affaires. Cet été nous avons communiqué sur notre partenariat avec Le Club AccorHotels (un euro dépensé chez Ector permet de cumuler 3 points au Club AccorHotels). Le voyageur d'affaires a sinon la possibilité de choisir notre autre partenariat : Flying Blue . Quand vous dépensez un euro chez Ector, vous gagnez un mile.