Freddie Mercury transformé en hôtel en Suisse

Montreux fut une étape majeure dans la vie de Freddie Mercury, comme en témoigne sa statue en bronze à taille humaine érigée au bord du Lac Léman. Sans oublier le Casino Barrière qui abrite l’exposition « Queen : The Studio Experience », mettant en scène de manière interactive l’histoire du groupe Queen sur le thème de « l’esprit immortel de Freddie Mercury ».



Propriété de La Caisse de Retraite Professionnelle de l’Industrie Vaudoise de la Construction, l'hôtel est bâti sur 5 étages et propose 89 chambres, un restaurant de 120 couverts, 4 espaces communs et 7 salles de classe. Originalité à découvrir, un choix de couleur différent par étage. Si le 5e étage tout de rouge représente son amour pour le Japon, le 3e étage incarne le thème félin en référence à son amour pour les chats. Pour l’anecdote, la salle de conférence se nomme Delilah, du nom d’un de ses chats auquel il avait également dédié une chanson.



A noter encore que l'hôtel renferme une collection de 120 photos extraites de la collection personnelle de l’artiste, gracieusement prêtée par Jim Beach. Quatre portraits de Freddie Mercury y sont exposés, dont 2 créations de Sébastien Pridmore, un artiste local qui utilise du café pour ses réalisations. Les deux restantes sont l’œuvre d’artistes peintres, l’un français, Franck Bouroullec, et l’autre suisse, Christian Perrette, ex-directeur exécutif de Nestlé Pro Gastronomia.