Free intègre la Tunisie dans son enveloppe Internet

Une enveloppe internet inclue dans le Forfait Free à 19,90 euros par mois (15,99e pour les abonnés Freebox) depuis mardi 15 janvier. Cette intégration est faite de façon automatique pour les anciens et nouveaux abonnés.



"Après l'Algérie, Free renforce son offre pour les abonnés voyageant au Maghreb et intègre la Tunisie parmi les destinations bénéficiant de l'enveloppe de 25 Go / mois d'Internet mobile en roaming" , déclare Free dans un communiqué.