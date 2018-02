French Bee : welcome San Francisco… à 169 €

Point d’entrée de la Silicon Valley, cette offre devrait séduire les startups françaises qui font fréquemment le déplacement vers cette Mecque du Numérique. Marc Rochet, Président de French Bee ne boude pas son plaisir « Le lancement des vols vers San Francisco est un tournant majeur du développement de French bee, qui va poser pour la première fois ses appareils sur le sol américain. Nous sommes convaincus que notre positionnement tarifaire sur cette ligne transatlantique nous permettra de séduire une large clientèle ».



La compagnie proposera jusqu'à 3 vols par semaine vers la Californie à partir du 11 mai 2018 avec des départs de Paris-Orly Sud à 19h15 les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols retours au départ de San Francisco partiront les jeudis, samedi et lundis à 20h45. 3 types de tarifs sont disponibles : le Basic, à partir de 169 € TTC l'aller simple (1 bagage à main de 12 kg), le Smart à partir de 209 € TTC l'aller simple (avec un bagage en soute de 23 kilos et un repas) et le Premium à partir de 819 € TTC l'aller simple, avec le billet, la réservation du siège en classe Premium, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, un repas et un snack.



Notons que la compagnie propose le wifi à bord avec des packs de connexion qui vont de 9 $ les 8 minutes à 49 $ les 4 heures.