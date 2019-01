Fréquentation en hausse pour l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

Sur les douze mois de l'année passée, le trafic passagers progresse de près de 14 % avec 280 411 passagers enregistrés. " Un résultat qui n’avait pas été atteint depuis 2012 " (280 743 passagers), indique un communiqué du site géré par la Région Grand Est.



L’aéroport précise les raisons de son succès : " La progression est due en partie aux nouveaux vols positionnés par la compagnie Hop! sur Marseille et Bastia, aux nouvelles fréquences vers Alger avec la compagnie Air Algérie et vers Casablanca avec la compagnie TUIfly, ainsi qu’à l’augmentation de l’offre sur les vols vacances avec le tour opérateur TUI (Fuerteventura, Agadir, Djerba et Athènes). "



Le trafic national régulier totalise 93 723 passagers soit un vol sur deux. Le nouveau vol de la compagnie Hop! à destination de Marseille opéré au printemps dernier " a trouvé son public " , selon la direction de Lorraine Airport. En effet, " il enregistre en moyenne 84 % de remplissage et près de 13 000 passagers."



Le trafic international régulier, quant à lui, comptabilise 82 362 passagers, soit une hausse de 20 % par rapport à 2017.



Pour cette année, voici les destinations proposées par l'aéroport de Lorraine:



AIR ALGÉRIE

L’été, la compagnie proposera 6 vols hebdomadaires vers Alger (4 vols annuels et 2 vols saisonniers supplémentaires), sans oublier les vols vers l’Afrique en correspondance depuis Alger & 1 vol par semaine vers Constantine et Oran.



TUIFLY

La programmation de la compagnie sera reconduite, à savoir une desserte annuelle vers Casablanca et deux rotations supplémentaires pendant la haute saison de juin à octobre. Les passagers auront aussi la possibilité de se rendre en vol sec à Marrakech les samedis du 8 avril au 30 septembre.



AEGEAN AIRLINES

Comme en 2018, le vol saisonnier sur Héraklion sera opéré les vendredis d’avril à octobre. Des séjours seront proposés par les tour-opérateurs Jet Tours, FTI &TUI.



HOP!

La ligne Metz-Nancy/Marseille sera maintenue pour la saison printemps-été 2019, tout comme la ligne Metz-Nancy/Nice. Le programme des vols saisonniers corses (Ajaccio, Calvi et Bastia) est également reconduit. Enfin, les vols vers Lyon restent inchangés, avec 16 fréquences hebdomadaires et une vingtaine de destinations en correspondance depuis Lyon vers le reste de la France et de l’Europe.



TWINJET

La compagnie poursuivra son programme vers Marseille (9 vols/semaine) et Toulouse (9 vols/semaine) pour la saison printemps-été 2019.



TUI proposera le Monténégro comme nouveauté 2019. La destination sera desservie les lundis du 20 mai au 9 septembre. Il programmera également l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Maroc.



Ollandini, FTI et Corsicatours seront à nouveau présents sur les vols saisonniers corses opérés par la compagnie Hop!.



FTI proposera également des séjours sur les vols réguliers saisonniers de la compagnie TUIfly (Marrakech, Agadir) & Aegean (Héraklion).