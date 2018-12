Fugro va partir en voyage d'affaires avec ATPI

L'entreprise néerlandaise qui propose des services d'assistance géotechnique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolière et minière, a indiqué avoir sélectionné la TMC pour son expertise dans les secteurs de l'énergie et maritime ainsi que ses outils spécialisés.



Ainsi, ATPI gérera les déplacements des scientifiques, ingénieurs et équipages des navires dans 4 des plus importants hubs de voyage de Fugro: les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les Philippines.



Le partenariat pourrait être étendu à d'autres pays dans les prochaines années.