Fusion entre Air Nostrum et CityJet pour dominer le transport régional en Europe

Ensemble, les deux compagnies aériennes exploiteront une centaine d'avions, avec 2 600 employés et un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 700 millions d'euros. Les détails de l'opération - y compris la structure de propriété - sont encore en cours d'élaboration et la forme finale retenue sera annoncée ultérieurement.



Le rapprochement sera d'autant plus facile que les deux compagnies utilisent le même type d'appareils. La flotte de CityJet comprend 22 Bombardier CRJ900, tandis que Air Nostrum exploite 30 CRJ1000s. Les deux compagnies aériennes opèrent également depuis environ 25 ans ; CityJet a été fondée en 1993, suivie par Air Nostrum en 1994.



Les deux compagnies font actuellement l'objet d'une vérification très poussée et s'attendent à conclure l'opération, qui demeure assujettie aux autorisations réglementaires, d'ici le début de 2019.