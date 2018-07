Future of Business Travel 2018, pour inventer le voyage d'affaires de demain

Troisième rendez-vous pour ce "Future of Business Travel", un séminaire d'une journée pour réfléchir autour des grandes tendances technologiques qui auront un impact sur les voyages d'affaires au cours des prochaines années. La tendance s'appuie naturellement de plus en plus sur les outils numériques et n'échappe pas à la fameuse loi de Moore qui veut que, tous les 18 mois, les ordinateurs doublent de puissance. Ces outils évoluent donc vite et les professionnels du voyage sont concrètement confrontés à un univers en mutation permanente. Comment y faire face et comment anticiper les grandes tendances qui se profilent ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre précisément mais qui ont donné lieu à d'intéressants débats lors de cette journée de réflexion.



L'IA, cette fameuse intelligence artificielle que les humains semblent envier aux machines, pourrait apporter des solutions à certaines problématiques du voyage. Notamment dans le cadre du renforcement de la sécurité des voyageurs. Un "voyageur augmenté" , informé des risques en temps réel avec à sa disposition des solutions connectées.

Toutes les données numériques collectées par nos appareils connectés, en particulier par les smartphones, sont également utiles. Après analyse, elles permettent d'identifier au mieux les besoins des voyageurs. Une approche prédictive qui permettra de faire du sur-mesure en fonction de chaque individu.



Mais comme on le sait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme , il faut donc un cadre éthique pour contrôler ces datas. Un dossier très sensible dans la mesure où ces données peuvent comporter des informations confidentielles et stratégiques pour les entreprises. D'où la nécessité d'une loi sur le secret des affaires, comme l'ont rappelé les participants du Future of Business 2018. Il est primordial de protéger les informations privilégiées et confidentielles que les voyageurs d'affaires peuvent avoir à leur disposition.



Le vrai défi aujourd'hui, c'est de faire face aux mutations sociétales et techniques, l'histoire s’accélère. Il y a eu plus d'innovations technologiques au cours des vingt dernières années que pendant tout le siècle précédent. De nouvelles approches s'esquissent, de nouveaux instruments de paiement sont à l'étude, ils permettront de simplifier encore les procédures de voyages. Aujourd'hui, la problématique des travel managers concerne justement les moyens de paiement. Il s'agit même d'une préoccupation majeure de la profession. Des start-up sont étroitement associées à cette recherche et des nouvelles solutions de paiement optimisées pour les voyageurs seront proposées à très court terme. La 4ème édition du Future of Business Travel devra confirmer la concrétisation de ces projets.