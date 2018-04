Future of Business Travel 2018, un événement majeur pour préparer l’avenir

Durant une matinée, le #FBT18 réunira plus de 150 décideurs du Voyage d’Affaires (Acheteurs, travel managers, fournisseurs…) autour de conférences et de débats sur les nouvelles technologies et les tendances naissantes. En marge des keynotes, les échanges seront favorisés lors de pauses dédiées au networking et aux démonstrations.Assister au #FBT18 c’est bien évidemment :• Bénéficier de la vision d’acteurs de haut-niveau sur l’évolution du Digital, des comportements des voyageurs et du Business Travel en général• Rencontrer les professionnels du Voyage d’Affaires, ceux de l’économie numérique et les spécialistes de l’innovation• Découvrir les startups innovantes• Appréhender l’évolution du Business TravelLa manifestation, soutenue par l’AFTM et la GBTA, aura lieu au Centre de conférences Capital 8 à deux pas du Parc Monceau, à Paris.le lien vers la page d'inscription sera communiqué rapidement.Pour en savoir plus : redaction@deplacementspros.com et la vidéo ci dessous