Future of Business Travel : La quatrième édition le jeudi 4 juillet

Réfléchir à l’impact des technologies émergentes pour les métiers et le secteur du voyage d’affaires, tel est en résumé le programme de Future of Business Travel (FBT) qui se tiendra dans la mâtinée du jeudi 4 juillet au Cloud Business Center, dans le 2ème arrondissement de Paris. L'évènement est organisé par TOM.travel, en partenariat avec SAP Concur et avec le soutien de Déplacements pros.com, AFTM et GBTA France. 250 personnes sont attendues, avec en majorité des décideurs dont des acheteurs et travel managers. Les inscriptions sont ouvertes sur ce lien. La journée s’ouvrira par une intervention de Guillaume Poulain, rédacteur en chef de TOM.travel, puis par un discours de François Koehl, Associé France de Mazars, qui donnera des conseils pour éviter les erreurs stratégiques avec l’appui de la veille technologique et commerciale. Autre temps fort de la mâtinée : les récentes startups présentes auront une minute pour convaincre l’auditoire de leurs idées.Plus tard dans la mâtinée, Nicolas Beretti, fondateur de BrainsWatt, évoquera la favorisation de l’engagement voyageur vis-à-vis de la politique voyage. Erwan Deveze, fondateur de Neuroperformance Consulting, posera une autre problématique autour de l’influence que pourraient avoir les neurosciences sur les programmes voyages des entreprises. Julia Luczak-Rougeaux, rédactrice en chef adjointe de TOM, expliquera de son côté que la science-fiction dans les films et séries est de plus en plus réelle, et que cela se voit notamment dans le secteur du voyage. Julie Panadero, formatrice business travel, proposera ensuite plusieurs solutions pour redessiner les frontières du voyage d’affaires. Enfin, l’évènement se clôturera par une table ronde au sujet de l’impact des marketplaces sur le marché du voyage d’affaires.Plus d'informations sur la mâtinée du 4 juillet sont consultables sur ce lien.