G7 et Tourcom partenaires

Désormais, les agences de voyages d’affaires et de loisirs du réseau Tourcom peuvent réserver depuis une plateforme dédiée ou via le GDS Amadeus, des taxis à prix fixes pour leurs clients partout en France.



Ce partenariat permet de proposer des transferts sur-mesure ainsi que des options et services à la carte.



Pour les réservations en gare et aéroport, l’offre inclut un accueil personnalisé en gares et aéroports et la gestion des retards de vols et de trains.