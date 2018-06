GBTA France : il n'y a plus de travel managers !

ous les grands sujets que nous croisons dans nos entreprises sont évoqués dans cette masterclass 2018 qui se veut constructif et efficace

La nécessité de rester attentif aux évolutions et changements

Effrayant mais passionnant

blockchain

il ne faut plus parler de Travel Management Compagnie mais de TSC, Travel Services Compagnie

il faut apprendre à codévelopper ensemble pour atteindre les objectifs fixés

n'est qu'une composante de l'achat et non un poste à part entière

"T", précise Stéphane Vallageas qui a insisté dans son discours de clôture sur "l". Et les mutations engagées ne sont pas simples. De la personnalisation à la dématérialisation en passant par l'omniprésente technologie, il fallait aux participants une bonne dose d'attention pour ne rien manquer des échanges de cette journée riche en contenus.La technologie a été au centre de bien des échanges. Guillaume Poulain de Tom Travel n'a pas manqué en fin de journée d'en dresser les pistes : du prédictif qui va bouleverser les achats à l'IA, qui va leur donner plus de précisions. Pas un bouton ne manquait à la panoplie du technophile. "", résumait l'acheteuse voyage d'un groupe international.Pour les quelques 120 personnes présentes dans la salle, la rencontre, au-delà du traditionnel networking, a permis d'aborder des thématiques parfois complexes, comme laou, moins ardus, les enjeux des acheteurs travel et MICE. Que faudra t-il retenir de cet après midi de travail ? La conférence sur les TMC, grand classique du genre mais animée par des consultants qui n'ont pas ménagé les agences. Pour Christophe Drezet d'Epsa, "". Un regard plus nuancé de Guillaume Bizet d'Areka Consulting qui préfère évoquer les notions fortes de partenariats entre les acheteurs et les fournisseurs : "". Sans surprise, la salle réagit en parlent "besoin de transparence", "livres ouverts" et "analyse des process".Et ces nouvelles approches se font à tous les niveaux comme l'a rappelé avec humour Richad Mita d'Eventdrive myQaa qui, un brin provocateur, évoque l'acheteur MICE qui, selon lui "". Un constat poussé qui fait réagir même si, au final, une bonne partie de la salle pense, comme lui, que les métiers doivent avant tout s'adapter à la réalité de l'entreprise.Carton plein pour cette Masterclass qui a donné du relief aux sujets d'actualité. Avec la présence d'Antoine Delesalle, le nouveau Directeur des ventes d'Amex GBT, ou de Brigitte Savournin, Rydoo, la nouvelle solution business travel de Sodexo, la GBTA accueillait ses sponsors pour les moments de détente, de Sixt à United Airlines, de Business Table à Expensya et bien d'autres.Prochain rendez-vous de la GBTA France, le 15 novembre 2018, pour un "carrefour des experts Travel et MICE"