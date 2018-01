GBTA : ce jeudi 25 janvier, rendez-vous au Carrefour des experts Travel et MICE

C'est un événement qui mélange intelligemment travel et Mice qu'organise ce jeudi 25 janvier la GBTA. Croiser les informations, les méthodes et les process pour mieux aborder le futur et en sortir les grandes tendances sera le fil conducteur de cette matinée qui débutera à 9h30. Bonne nouvelle, il est encore temps de s'inscrire. Mais il faudra faire vite, quelques places seulement sont encore disponibles.