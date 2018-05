GBTA donne rendez vous aux acheteurs le 28 juin prochain

Comme pour toutes les rencontres de l’association, la manifestation sera construite autour de présentations plénières et d’ateliers interactifs qui traiteront de thématiques centrées sur les problématiques des acheteurs. Les inscriptions à cette rencontre sont désormais ouvertesIls seront ponctués de périodes de networking et d’échanges avec des professionnels de l’industrie dans l’espace exposants. La journée se clôturera par un diner sur la terrasse avec de animations sur le thème de la Coupe du monde de football, à ne pas manquer.• La TMC de demain : les acheteurs en attente de transformation• Blockchain : menace ou opportunité ?• Le sourcing hôtelier dynamique : pour ou contre ?• Les nouveaux enjeux des acheteurs Travel et MICE• (MICE) Les ingrédients d’une politique événementielle efficace• (MICE) Evaluation du ROI événementiel : quelle méthodologie adopter ?• (MICE) OBT dans le MICE, mythe ou réalité ?• GBTA et l’Union Européenne : la défense des intérêts des voyageurs d’affairesL’événement commencera par un déjeuner-networking, puis sera suivi d’un après-midi consacré aux sessions éducatives en plénière ou sous-commissions, entrecoupées d’une pause, et il se clôturera par un cocktail dinatoire animé par Sixt. Un espace exposant avec des stands de partenaires sera présent pendant le déjeuner et le diner.12h – 13h30: Déjeuner + Expo13h30 – 14h40 : plénière14h35 – 15h 35 : sous-commissions Travel et MICE15h35 – 16h10: pause16h15 – 17h15: sous –commissions Travel et MICE17h25 – 18h30: plénière18h40 – 21h30 : cocktail dinatoire + Expo