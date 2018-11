GBTA : quelques chiffres pour se mettre en jambe avant le Carrefour des Experts Travel & MICE

"l'ère de l'incertitude"

Le Carrefour des Experts Travel & MICE est l'occasion pour les travel managers et les acheteurs de mieux appréhender les dernières tendances du voyage d'affaires. Le rapport Business Travel Index de la GBTA, présentée pendant l’événement, est l'un des outils pour y parvenir.La nouvelle édition montre que les dépenses du voyage d'affaires globales ont augmenté. Elles ont représenté 1,33 milliard de dollars en 2017, soit une hausse de 5,8% par rapport à l'année précédente.Selon l'association, cette croissance conséquente pourrait signaler la fin de, période observée depuis 2012 où les progressions étaient plus modérées (entre 3% et 5%). Par ailleurs, 15 des 20 plus importants marchés du secteur des déplacements professionnels ont dépassé leur croissance moyenne par rapport aux 5 dernières années. La GBTA détaillera son analyse ainsi que ses prévisions pour 2018 et les années à venir pendant l’événement.Les participants auront aussi l'occasion également d'améliorer leurs connaissances sur la norme NDC, le RSE dans l’événementiel ou l'Event Management Software.Le programme complet est disponible ici Par ailleurs, l’étude complète "Business Travel Index" de GBTA est disponible pour les membres de l'association sur le Hub GBTA. Le 15 novembre 2018 de 9h00 à 12h30Lieu : Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon209-211 rue de Bercy75012 Paris