Gabi Cohen nommée Chief Revenue Officer de Sweet Inn

Ancienne directrice générale de StartApp, société de données et de médias mobiles, Gabi Cohen a notamment réussi avec l’aide de son équipe à faire passer à plus d’un milliard le nombre d’utilisateurs mensuels. Gabi Cohen a également été directrice générale de Matomy Mobile, société spécialisée dans la technologie publicitaire. Elle a également aidé de nombreuses entreprises à créer leur stratégie marketing. Son nouveau poste à Sweet Inn consistera en une aide à la maximisation des revenus et à la construction d’une expérience digitale pour les voyageurs. La société entend en effet utiliser la technologie et les données clients pour « fournir une expérience de voyage ultra personnalisée ».



En marge de sa nomination, Gabi Cohen a déclaré que « Sweet Inn a réussi à identifier les besoins importants pour un voyageur à la recherche d’une expérience inoubliable et pas seulement offrir une solution d’hébergement ». Selon elle, « Sweet Inn peut augmenter la fidélité en créant une expérience de voyage homogène ».