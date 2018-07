Gagnez des miles même en marchant

La nouvelle application prend en considération tous vos déplacements et les transforment en miles exactement comme les compagnies aériennes le font avec les programmes de grands voyageurs. L'application comptabilise tous les voyages que vous faites réellement tous les jours, comme prendre le train, ou l'autobus, ou à vélo de l'arrêt de train. Même conduire et commander un taxi ou un Uber vous rapporte des points.



On vous encourage à utiliser des méthodes de transport plus durables avec plus de points par kilomètre - de sorte que la marche de votre maison au bureau valent plus que si vous parcourez la même distance en voiture. La meilleure partie de l'application, c'est que vous vous inscrivez et que vous n'avez pas à y penser.



Le programme de récompenses semble très efficace. Les Miles s'accumulent rapidement, et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'application une fois que vous vous êtes inscrit. Tout fonctionne en arrière-plan pendant que vous marchez au travail ou pédalez sur votre vélo. Vous devez uniquement retourner dans l'application si vous voulez échanger vos miles gagnés contre des récompenses, comme par exemple 5 euros sur le parking de l'aéroport pour seulement 50 miles ou 5 euros chez Starbucks pour 2 000 miles.



Déjà plus de 35 entreprises offrent des récompenses dans des catégories comme l'automobile, la restauration, l'électronique, les voyages et plus encore. L'application se télécharge sur les plates formes habituelles.