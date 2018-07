Gare Montparnasse : pas de service "complètement normal" avant lundi prochain

Reportés depuis vendredi sur Paris-Austerlitz, les départs et arrivées des TGV du Sud-Ouest pourraient être de nouveau reçus en gare de Paris-Montparnasse, dès mardi (hypothèse favorable RTE) ou à partir de mercredi (hypothèse défavorable). La SNCF ajoute "Pour simplifier l’information de nos voyageurs, il n’y aura pas de changement de gare de départ ou d’arrivée en cours de journée".



En revanche, il faudra encore patienter pour retrouver une situation normale sur le réseau. La compagnie prévient "un trafic proche de la normale sera garanti" pour vendredi. Le service sera "complètement normal" que lundi prochain.



En effet, l'incendie a également perturbé l'activité de l'atelier de maintenance des TGV Atlantique situé à Châtillon. L'entreprise explique ce lundi 30 juillet " Les opérations de vérifications périodiques de sécurité (systèmes de frein, moteurs, portes…) n’ont pu être réalisées sur l’ensemble des trains. De nombreuses rames sont donc actuellement indisponibles à la circulation. Dès que RTE aura rétabli une alimentation électrique normale, l’atelier rattrapera les 4 ou 5 jours de retard de maintenance et de vérifications de sécurité, pour remettre les trains à la disposition des clients. Des techniciens supplémentaires viendront en renfort d’autres ateliers. Il faudra plusieurs jours pour que l’ensemble des rames nécessaires à un service normal puissent être préparées et vérifiées en toute sécurité".