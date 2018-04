Garmin permet le sans contact avec sa montre

Le paiement sans contact Garmin Pay est désormais disponible sur les modèles de la marque compatibles : la montre connectée multisports vívoactive 3 et les montres de running Forerunner 645 et 645 Music. Grace à ces objets connectés, le constructeur permet aux utilisateurs la liberté de régler leurs achats facilement et de façon sécurisée directement avec leurs montres Garmin compatibles, sans avoir besoin d’emporter leur téléphone ou porte-monnaie.Pour tout client disposant d’un compte hébergé dans un autre établissement bancaire français, il est possible d’utiliser Garmin Pay en commandant gratuitement sa carte max. Avec cette carte, tout client peut associer sa carte bancaire Visa, Mastercard® ou CB et bénéficier ainsi du paiement sans contact Garmin Pay.