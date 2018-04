Gekko Group renforce son équipe de direction

Michael Benmergui intervient sur l’ensemble des marques du groupe, HCorpo, Teldar Travel, Miles Attack et Infinite Hotel. Ses missions : intervenir sur la stratégie de déploiement à l’international, le développement de nouveaux business models et produits, le suivi des performances commerciales, le lancement de chantiers technologiques, le changement de la structure de l’organisation… Le groupe ajoute que ses responsabilités ne sont pas figées et évolueront en fonction des besoins de l’entreprise et de son expérience.



Michael Benmergui est issu d’une formation initiale d’ingénieur Centrale Supélec et également diplômé d’un MSc en Biomedical engineering d’Imperial College London et d’un MSc en Strategic Management à HEC Paris.



Avant de rejoindre Gekko Group, il a travaillé en qualité d’Associate dans le cabinet de conseil en stratégie d’entreprise Strategy& (ex-Booz&Co). Il eu l’occasion d’y assister les directions générales de grandes entreprises en France et à l’international sur des projets de croissance dans de nombreuses industries : revue de plan stratégique à 5 ans pour un opérateur Télécom, stratégie go-to-market dans la cybersécurité, stratégie digitale pour un utilities, lancement de produit de mobile banking, projet de création de banque, due diligence dans le retail.



Michael Benmergui a toujours vécu et étudié à l’étranger. Il parle couramment 5 langues.