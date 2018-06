Genius Meetings lance un calculateur CO2 dédié aux évènements

On pouvait compter sur Fabien Martre, l’ancien DG d’Ideal Meeting & Event, créateur aujourd’hui de Genius Meetings, plateforme d’organisation d’événements et de séminaires, pour innover dans le monde de l’événementiel. Son entreprise lance un calculateur RSE et développement durable pour diminuer et compenser l’impact des émissions de CO2 lors des événements professionnels.