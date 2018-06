Géolocaliser sa flotte en tout simplicité

Ne nécessitant pas de connaissances particulières pour être mise en service, le traceur GPS peut s'installer par soi-même en quelques minutes. Un élément pratique pour les PME. JeLocalise fonctionne ainsi sur tous les trajets Europe, et propose deux versions :

- Easy Tracker : 30 minutes suffisent pour l’installer soi-même sur la batterie du véhicule ou n’importe quelle source d’alimentation continue de 7 à 36 volts.

- OBD Tracker : un branchement en 2 minutes sur la prise OBD II du véhicule. L'appareil est transposable d’un véhicule à l’autre et compatible avec tous les véhicules d’après 2004.



Ces balises sécurisent les véhicules des entreprises en cas de vol, en gardant un oeil sur les trajets de la flotte. Parmi les fonctionnalités proposées par ces traceurs :

• Localisation du véhicule à la demande (carte, satellite)

• Visualisation de l’historique des trajets (itinéraire, km, durée, arrêt, etc.)

• Surveillance de zones personnalisées (alerte de sortie, entrée de zone)

• Alerte entretien (vidange, contrôles réglementaires, etc.)

• Rapports détaillés avec tableaux statistiques de l’ensemble des trajets

• Antenne GPS dernière génération intégrée

• Consultation depuis un ordinateur ou un mobile (compatible iOS et Android)



L’analyse de ces données permet aussi d'améliorer les comportements pour encourager l’éco-conduite,

L’ensemble des balises et traceurs GPS JeLocalise sont prêts à fonctionner. Quelques minutes suffisent pour installer l’application gratuite JeLocalise Viewer. Les utilisateurs sont ensuite invités à souscrire l’abonnement associé à 5,99€ par mois (engagement 12 mois).



Tarifs :

- Easy Tracker : 99€ TTC + prix de l’abonnement

- OBD Tracker : 69€ TTC + prix de l’abonnement