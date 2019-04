Getaround acquiert Drivy, la jeune pousse de l'autopartage

Drivy, la société spécialisée dans l'autopartage passe sous pavillon américain. « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Drivy pour nous rapprocher davantage de notre objectif : un monde dans lequel tous les véhicules sont connectés et partagés » , a déclaré Sam Zaid, le fondateur et PDG de Getaround, dans un communiqué.



Avec 5 millions d'utilisateurs, Getaround fait office de pionnier dans le domaine aux Etats-Unis. Grâce à cette acquisition il souhaite étendre son activité en Europe et plus particulièrement dans 6 pays : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique et le Royaume-Uni.



Pour rappel, Drivy propose un système de location de véhicules entre particuliers. « C'est un agrandissement et non la fin d'une aventure », commente de son côté Paulin Dementhon, fondateur de Drivy.