"Gilets jaunes": des dizaines de millions d'euros de dégâts sur les autoroutes

Plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts. Le groupe Vinci estime que près de 250 sites de son réseau ont subi l’impact du mouvement des "gilets jaunes " depuis un mois.



Les mises à feu volontaires ont notamment détruit six bâtiments d’exploitation, dont la direction régionale de Narbonne, 33 véhicules d’intervention, 15 échangeurs et plateformes de péage, et dégradé de nombreuses chaussées, détaille l’exploitant dans un communiqué, dénonçant " des dégâts considérables causés aux équipements et infrastructures."



Vinci Autoroutes dénonce également " des dizaines d’actes de vandalisme " dont des dégradations commises sur des caméras de sécurité, des glissières et des panneaux de signalisation, et " des centaines de tonnes de détritus enlevés " autour des " campements " construits par les manifestants.