"Gilets jaunes": dispositif policier exceptionnel pour éviter un "samedi noir"

En plus des milliers de policiers déployés, une douzaine de véhicules blindés à roues de la gendarmerie seront utilisés à Paris, une disposition là-aussi exceptionnelle et inédite en milieu urbain depuis les émeutes dans les banlieues françaises en 2005.



Ce plan de sécurité " exceptionnel " du gouvernement est censé répondre aux dizaines d'appels à manifester à Paris qui se concurrencent sur les réseaux sociaux et prennent une tournure parfois très menaçante.



Dans la crainte de nouveaux débordements, les autorités locales ont également pris leurs dispositions, à Paris comme en régions. Dans la capitale, la préfecture de police a appelé les commerçants du secteur des Champs-Élysées à rester fermés. La tour Eiffel et une dizaine de musées, dont le Louvre, resteront portes closes. L'Opéra a annulé ses représentations et le parcours de la marche pour le climat a été modifié. A Bordeaux, une dizaine d'établissements culturels et espaces publics seront fermés. Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a proposé à son homologue lyonnais Gérard Collomb d'" annuler " la Fête des Lumières, mais celle-ci est maintenue. D'autre part, cinq matches de la Ligue 1 de football ont également été reportés.