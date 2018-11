Globéo Travel : "En 2019, le prédictif sera au coeur de notre nouvelle solution"

François Laurain, directeur commercial de Globéo Travel : Nous atteindrons les 120 millions d'euros de volume d'affaires d'ici la fin d'année. Pour 2019, nous serons aux alentours de 140 millions d'euros en comptant les nouveaux clients que nous avons gagnés en 2018, soit une croissance de près de 20%. Cette année a été très positive pour Globéo Travel avec un taux de croissance record de 20% en septembre et octobre. Nous aurions pu faire encore mieux s’il n'y avait pas eu les nombreuses grèves : SNCF, Air France... Du côté de notre stratégie, nous misons sur une croissance raisonnée, c'est à dire que nous portons une attention toute particulière à tenir notre promesse envers nos clients et au bien-être de nos employés. Pour cela nous avons fait le choix de refuser plusieurs gros appels d'offres. En parallèle, nous continuons à recruter très régulièrement. Pour l’an prochain, 15 postes ont déjà été ouverts et cela risque d'augmenter, selon nos besoins. Les profils recherchés sont des conseillers de voyages, des chefs de projets technologiques et des account managers.