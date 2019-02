GoEuro devient Omio

A commencer par l'Amérique du sud, les Etats-Unis et l'Asie dès 2019. "Pour nous, il y a 2 critères principaux sur lesquels nous nous basons pour s’étendre : l’accessibilité de l’offre et une forte pénétration du mobile sur le marché, il est indispensable que l’usage du smartphone soit démocratisé.", déclare Bertrand Etienne, Directeur Régional pour l’Europe du Sud Ouest-France, Benelux, Italie, Espagne et Portugal. GoEuro était fortement implanté en Europe et affichait déjà de fortes ambitions pour l'international suite à une levée de fonds de 150 millions de dollars en 2018. « Nous sommes fondamentalement convaincus que la planification de voyages dans le futur sera une expérience complètement différente de celle d’aujourd’hui : au lieu de rechercher des gares et des aéroports, les gens rechercheront des destinations… Et Omio permettra ce changement », conclut Naren Shaam, fondateur et PDG de Omio.