Google Actualités: l'appli qui peut vous ruiner

En effet plusieurs utilisateurs se sont plaints du fait que l’application avait mystérieusement utilisé des gigaoctets de données mobiles en arrière-plan. Ce bug a été signalé sur le forum de l’application par des utilisateurs au mois de septembre et Google aurait reconnu le problème. Dans la foulée, d’autres utilisateurs affirmaient également sur le forum que l’application était confrontée au problème depuis le mois de mai.



Aux différentes plaintes des utilisateurs, la société Google a répondu par l’intermédiaire de Lisa Wang, responsable de la communauté Google Actualités: " Merci beaucoup de nous avoir signalé ce problème. Nous comprenons qu'il est important de le résoudre le plus rapidement possible. Les équipes concernées enquêtent et cherchent actuellement un correctif, et nous publierons directement les mises à jour. Nous pourrons également vous contacter si des informations de dépannage supplémentaires pourraient nous être utiles dans notre enquête. Merci beaucoup de votre patience entre-temps ."



La société aurait dit ne rien pouvoir faire concernant une éventuelle indemnisation des utilisateurs affectés par ce bug. Il faut savoir que plusieurs de ces utilisateurs, du fait de cette consommation élevée de données en arrière-plan, ont vu leur forfait internet exploser, ce qui a entraîné des frais supplémentaires importants (plusieurs centaines d'euros pour certains) qui pourraient ne jamais être remboursés.



Et en attendant la solution de Google, il existe un moyen simple de limiter les risques. Il suffit de désactiver ou, encore mieux, de désinstaller cette application gloutonne de vos terminaux.